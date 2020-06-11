مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” تكشف تعرضها لعنف أسري واعتداء جنسي

2020/06/11 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكاتبة ج.ك.رولينغ مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة أنها تعرضت لعنف أسري ولاعتداء جنسي، بعدما اتهمت في الأيام الأخيرة بمناهضتها للمتحولين جنسياً.وقالت الكاتبة البريطانية في مدونة طويلة إنها تكشف عن هذه المعلومات من أجل وضع تعليقات لها حول المتحولين جنسياً أثارت جدلاً في إطارها الصحيح.وكتبت تقول: «أنا تحت الأضواء منذ أكثر من

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