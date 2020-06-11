2020/06/11 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طرح الخبير الامني هشام الهاشمي، سيناريوهات قد تتخذها الاحزاب السياسية على خلفية نتائج الحوار العراقي الاميركي، مبينًا وجود خيارات فيما اذا رفضت القوات الاميركية المغادرة، وعدم مراعاتها قد تؤدي لنتائج كارثية.وقال الهاشمي أن “من السيناريوهات المحتملة من الأحزاب السياسية المسيطرة حول نتائج الحوار العراقي-الامريكي،التصعيد السياسي واتساع عمليات خلايا الكاتيوشا”، مشيرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريوهات محتملة لموقف الأحزاب بعد الحوار الستراتيجي: خياران.. رفضهما يؤدي لنتائج “كارثية”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريوهات محتملة لموقف الأحزاب بعد الحوار الستراتيجي: خياران.. رفضهما يؤدي لنتائج “كارثية”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).