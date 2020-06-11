بغداد واربيل تستعدان لحل خلافاتهما العالقة، وتحذيرات من سطوة المليشيات على قرار “الكاظمي”

2020/06/11 | 14:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذُ عام 2003 وحتى الآن، ظلت العلاقة بين #الحكومة_العراقية وحكومة #إقليم_كردستان يسودها المدُ والجزرُ، مرةً يتم التوصل لاتفاقٍ، ومرة تتسعُ دائرةُ الخلافات لتصل إلى ذروتها.ويبقى المواطنُ العراقي في إقليم كردستان يدفعُ ضريبةَ هذه الخلافات،…

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