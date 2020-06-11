2020/06/11 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتلقى المواطن البلجيكي ، فان جان لاندخيم (65 عاما)، منذ نحو 9 أعوام حتى اليوم، وجبات طعام لم يطلبها شخصيا، من داخل مدينته وخارجها، ما سبب مشكلة كبيرة لحياته.وقال لاندخيم الذي يعيش في مدينة “تورنهاوت” الصغيرة باقليم “انتوبرب” ، أنه يشعر بالانزعاج الكبير من تكرار استلامه وجبات الطعام الجاهز منذ حوالي 9 سنوات حتى اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن بلجيكي يتلقى البيتزا لمدة 9 سنوات مجانا بدون سبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن بلجيكي يتلقى البيتزا لمدة 9 سنوات مجانا بدون سبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).