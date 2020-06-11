الناطق باسم القائد العام يعلن تفاصيل الاطاحة بـ”الجريذي” وينشر اعترافاته

2020/06/11 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الخميس، عن القاء القبض على المجرم الملقب بـ”الجريذي”، بعد ارتكابه جريمة قتل في منقطة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.وقال رسول في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لمتابعة حادث مقتل احد الشباب على يد […]

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