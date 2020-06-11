بطل اسيا 2007 يفكر بالتراجع عن قرار الاعتزال

2020/06/11 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يفكر النجم الدولي السابق، علي حسين رحيمة، بالتراجع عن قرار الاعتزال والعودة للعب مجدداً.وقال رحيمة لـ /المعلومة/ :”أمتلك عروضاً من أندية محلية من اجل تمثيلها في الموسم المقبل من دوري الكرة الممتاز”.وأضاف، أن “هناك أكثر من نادٍ اتصل بي للعب معه ولم أقرر حتى الآن من هو الفريق الذي سألعب معه […]

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