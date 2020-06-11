الدنمارك ترسل ٢٨٥ عسكرياً لتدريب القوات العراقية

2020/06/11 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت الدنمارك يوم الخميس إنها سترسل ما يصل إلى 285 عسكريا للمشاركة في عملية تدريب تابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق مع توليها قيادة العملية المكلفة بتدريب قوات الأمن العراقية من كندا بنهاية العام 2020.

وقال وزير الخارجية جيب كوفويد في بيان ”من خلال زيادة مساهمتنا في جهود إرساء الاستقرار بالعراق، فنحن نقلل مخاطر أزمة لاجئين جديدة ونعزز في الوقت نفسه الحماية من تهديد جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية“.

ووافق البرلمان أيضا على إرسال سفينة وطائرة هليكوبتر بما يشمل طاقما يصل إلى 195 فردا إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، لمدة أربعة أشهر اعتبارا من أغسطس آب.

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