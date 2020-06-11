المسمار الأخير في نعش الديمقراطية التركية - عمار عرب

2020/06/11 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمار_عرب الخطوة الأخيرة من إنقلاب أردوغان على الديمقراطية التركية وعلمانيتها -التي كانت سببا مباشرا في بناء تركيا الحديثة- كانت في تشريع ميليشيا ما يسمى ب "حراس الليل" المراد بها أن تكون في المستقبل تجربة شبيهة ب "الحرس الثوري الإيراني" -الذي حفظ الحكم الديني لإيران كل هذه المدة- كي يبقى حزب أردوغان حاكما إلى الأبد دون أن يعكر صفوه أحد.



سبق هذا التشريع طبعا حملة إعتقالات تعسفية في صفوف الجيش تحت نفس ال ......





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