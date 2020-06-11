ائتلاف الوطنية : ما تفعله حكومة الكاظمي يزيد من السخط الشعبي و يعجل من سقوطها في اي لحظة

2020/06/11 | 15:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استنكر ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي القرار الحكومي المجحف الذي طال رواتب المتقاعدين، متسائلاً ألم تجد الحكومة المؤقتة غير هذه الشريحة المتفانية الكادحة لتبدأ بها اصلاحاتها المزعومة .



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وذكر الائتلاف في بيانان هذه الخطوة كشفت ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهة الفاسدين، وتخليها عن...

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