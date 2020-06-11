2020/06/11 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، اليوم الخميس، عن وجود تحرك نيابي لتأمين رواتب الأجور والعقود في وزارة الكهرباء والبالغ عددهم ١٢٠ الف موظف.وقال العقابي، إن “وزارة الكهرباء تعمل على تجديد العقود للمعينين الجدد وتسليمهم مستحقاتهم المالية”، مبينا أن “الأنباء التي تحدثت عن إنهاء الأجور والعقود في وزارة الكهرباء لا […]

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