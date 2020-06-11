2020/06/11 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أياد السماويمن المفترض أن تبدأ اليوم الحادي عشر من حزيران المفاوضات الثنائية بين العراق والولايات المتحدّة الأمريكية ..
ولعلّ أكثر شيء مدعاة للسخرية في هذه المفاوضات هو إطلاق صفة الحوار الاستراتيجي على هذه المفاوضات , كنوع من إضفاء التكافؤ بين الدولتين ..
لأن صفة الحوار تطلق عادة على الاطراف المتكافئة ..
والأصح هو مصطلح المفاوضات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا حوار ولا بطيخ ..) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولعلّ أكثر شيء مدعاة للسخرية في هذه المفاوضات هو إطلاق صفة الحوار الاستراتيجي على هذه المفاوضات , كنوع من إضفاء التكافؤ بين الدولتين ..
لأن صفة الحوار تطلق عادة على الاطراف المتكافئة ..
والأصح هو مصطلح المفاوضات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا حوار ولا بطيخ ..) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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