2020/06/11 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماويمن المفترض أن تبدأ اليوم الحادي عشر من حزيران المفاوضات الثنائية بين العراق والولايات المتحدّة الأمريكية ..ولعلّ أكثر شيء مدعاة للسخرية في هذه المفاوضات هو إطلاق صفة الحوار الاستراتيجي على هذه المفاوضات , كنوع من إضفاء التكافؤ بين الدولتين ..لأن صفة الحوار تطلق عادة على الاطراف المتكافئة ..والأصح هو مصطلح المفاوضات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا حوار ولا بطيخ ..) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا حوار ولا بطيخ ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).