بالوثيقة.. واشنطن تنشر أجندة الحوار الستراتيجي مع بغداد

2020/06/11 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن ائتلاف النصر، فالح الزيادي، الخميس (11 حزيران 2020)، أن أية اتفاقية تعقد ما بين العراق والولايات المتحدة الامريكية تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب.





وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء

بغداد اليوم- خاص

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط، الخميس (11 نيسان 2020)، إن قصف المنطقة الخضراء، والمنطقة القريبة من السفارة الامريكية فيها، عشية الحوار الستراتيجي بين العراق وأمريكا، ربما تكون "رسالة" الى واشنطن.

بغداد اليوم- الخاص

كشف رئيس كتلة المستقبل في البرلمان العراقي، النائب الكردي، سركوت شمس الدين، الخميس (11 حزيران 2020)، عن استلام 200 ألف متقاعد عسكري في كردستان، يستلمون رواتب غير قانونية.

وقال شمس الدين، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هنا

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