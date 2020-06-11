2020/06/11 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كربلاء

حذرت دائرة صحة كربلاء، الخميس (11 حزيران 2020)، من المسابح المفتوحة، خلال الحظر الصحي المفروض على المحافظة بسبب فيروس كورونا، فيما توعدت أصحابها بالمساءلة القانونية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ظل الظروف الراهنة، وتفشي وباء كورونا، لوحظ وللأسف الشديد نشر صور حديثة في منصات التواصل الإجتماعي، لعدد من المسابح في المحافظة، تمارس عملها باستقبال الشباب للسباحة".

وأضافت أن "هذا ينافي تعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة، حيث ان هذا المرفق من اخطر الاماكن لانتشار عدوى الفيروس الوبائي، لذا نرجو من اهلنا الاعزاء مراقبة ابنائهم بشكل دقيق، وخصوصا نحن بصدد استقبال الموجة الثانية من الوباء، وكل مسبح يمارس عمله، يعتبر مخالف لتعليمات خلية الازمة، وسيتعرض للمسائلة القانونية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو خلية الازمة، ومدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الخميس (11 حزيران 2020)، أن ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا قد يدفعنا لعودة قرار الحظر الشامل في عموم البلاد.

وقال الحلفي لـ(بغداد اليوم)، إنه

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، عن إحالته الى التقاعد، وإنهاء تكليفه برئاسة الديوان، وذلك بعد خمس سنوات من تسلمه المنصب.

ووجه الموسوي رسالة إلى المرجع الديني، علي السيستاني، جاء فيها: "بعد مرور أكثر من 5 سنوات

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس (11 حزيران 2020)، منع أشخاص حاولوا بناء أرض زراعية واحتجاز آلياتهم جنوبي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكاتها في بلدية الدورة وبدعم دائرة الحراسات والامن ومتابعة مكتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كربلاء تحذر من ’’مسابح مفتوحة’’ خلال الحظر الصحي وتتوعد أصحابها بالمساءلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كربلاء تحذر من ’’مسابح مفتوحة’’ خلال الحظر الصحي وتتوعد أصحابها بالمساءلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).