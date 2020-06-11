عضو بخلية الأزمة: الحظر الجزئي سيطبق الأسبوع المقبل وبقاء الإصابات قد يدفعنا لإعادته كلياً

2020/06/11 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو خلية الازمة، ومدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الخميس (11 حزيران 2020)، أن ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا قد يدفعنا لعودة قرار الحظر الشامل في عموم البلاد.

وقال الحلفي لـ(بغداد اليوم)، إنه "بحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا فأن قرار الحظر الجزئي سيتم اعتماده يوم الاحد المقبل".

واضاف أن "ارقام الاصابات التي وصلنا اليها مربكة وخطيرة، واتخاذ قرار ترك الحظر الشامل هو من أجل اعطاء فرصة لتسهيل حركة الحالات الانسانية خلال فترة النهار".

واشار إلى أن "ازدياد الاصبات بفييروس كورونا قد يدفعنا لاعلان الحظر الشامل مجددا في عموم البلاد".

وكان عضو خلية الازمة النيابية النائب عبد عون العبادي، كشف الاثنين (8 حزيران 2020)، عن مقترح قدم الى خلية الازمة النيابية لابقاء حظر التجوال الى تموز المقبل، فيما حدد عدة معايير لتنفيذه.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك مقترحا او رؤية قدمت الى خلية الازمة النيابية لابقاء حظر التجوال الى تموز المقبل، ولكن لم يجر اعتماده او التفاعل معه حتى الان لاننا لم نصل الى مرحلة تدفعنا الى هذا الخيار".واضاف العبادي، ان "مايحدد استمرار فرض حظر التجوال الشامل او رفعه ليس عدد الاصابات فقط بل خطورتها هي من التي ستفرض علينا التعامل مع خطط جديدة، لكن حتى الان لاتوجد أية نية بادامة حظر التجوال الى تموز وان ماقدم هو مقترح لم ينفذ لعدم التوافق".

وكانت لجنة الصحة والسلامة الوطنية قررت تمديد حظر التجوال الشامل حتى تاريخ 13 حزيران الجاري على ان يبدأ العمل بالحظر الجزئي من الساعة 6 مساءً وحتى الخامسة فجراً اعتباراً من 14 حزيران.

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