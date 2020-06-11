ركز على 4 قضايا أساسية.. تعرف على جدول أعمال “الحوار الستراتيجي” المرتقب بين العراق واميركا

2020/06/11 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت وزارة الخارجية الاميركية، اجندة فقرات الحوار الستراتيجي المزمع انطلاقه اليوم بين الجانبين العراقي والاميركي، فيما تضمن قضايا أساسية بينها التواجد الاميركي واعتماد العراق على الاكتفاء الذاتي من الطاقة فضلا عن ملف المتظاهرين.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، تضمن جدول الاعمال 6 فقرات بينها الترحيب والختام، فضلا عن 4 فقرات […]

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