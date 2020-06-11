قانون مثير للجدل يعزز صلاحيات 28 ألف حارس في الأحياء السكنية في تركيا

2020/06/11 | 15:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – تبنى البرلمان التركي في وقت مبكر من الخميس مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء” بينما يتهم معارضو رجب طيب إردوغان، الرئيس التركي بالسعي إلى إنشاء “ميليشيا”.وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”.وبموجب النص، منح حراس […]

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