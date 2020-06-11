قوات الاحتلال تفرض غرامات على المصلين الفلسطينيين في الأقصى

2020/06/11 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما فرضت غرامات مالية على المصلين المتواجدين في المسجد.وذكرت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وجابوا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا استفزازية.وفي سياق متصل، فرضت شرطة العدو، على أبواب المسجد الأقصى، غرامات مالية […]

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