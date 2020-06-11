الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يعلن اعتقال

2020/06/11 | 15:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، اعتقال متهمًا بارتكاب جرائم وأعمال عنف ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وقوات الأمن يدعى "الجريذي"، على خلفية مقتل شخص قرب ساحة الاحتجاج وسط بغداد.

وقال رسول ببيان صدر في 11 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، لمتابعة حادث مقتل أحد الشباب على يد مجموعة من العناصر الإجرامية في منطقة الباب الشرقي، وقد وجه سيادته بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة التحقيق ولإلقاء القبض على الجناة".

أضاف البيان "تمكنت خلال 48 ساعة من تحقيق هدفها واستطاعت الأجهزة الأمنية والعسكرية القبض على المجرم ( م.



خ.



ج) الملقب (بالجريذي)، وخلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالقيام بأعمال شغب وحرق الممتلكات وضرب القوات الأمنية، والقيام بطعن شخص في منطقة البتاوين، فضلًا عن جريمة حرق شخص آخر بمادة البانزين وطعنه بعدة طعنات بالتعاون مع أفراد عصابته".

وتابع البيان "كما اعترف هذا المجرم بقتل شخص أيضًا لا يعرفه، وحرق عدد من السرادق والتهجم على رجل دين وتهديد أصحاب السرادق المتواجدين في حديقة الأمة بالقتل وحرق سرادقهم"، لافتًا إلى أنه "تجاوز على المتظاهرين السلميين وهدد العديد منهم وطعن أحدهم في ساحة التظاهر ، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليًا".

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