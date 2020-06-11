2020/06/11 | 15:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشال جثة غريق بعد سبعة ايام من غرقه شمالي كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة غريق بعد سبعة ايام من غرقه شمالي كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة غريق بعد سبعة ايام من غرقه شمالي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).