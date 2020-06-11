بدر تطالب الحكومة بأرجاع ما تم استقطاعه من رواتب المتقاعدين

2020/06/11 | 15:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكدت كتلة بدر النيابية انه لا يمكن السماح بالمضي باستقطاع رواتب المتقاعدين.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر ان التركيز في الحلول على تأخير صرف رواتب الطبقات الفقيرة من المتقاعدين او استقطاع رواتب ذوي الشهداء امر غير مقبول ولا يمكن السماح بالمضي فيه مهما كان حجم التحديات، مطالبا الحكومة ...

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