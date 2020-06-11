ليس فقط كورونا… أمراض تسبب فقدان حاسة الشم

2020/06/11 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… في كثير من الأحيان، يمكن أن تحدث مشاكل في الشم بسبب التهابات الجهاز التنفسي الموسمية.وأعلن الباحث الكبير في المستشفى الإكلينيكي المركزي الروسي للشؤون التنفيذية الرئاسية نيكيتا لوماكين أن فقدان الشم لا يمكن أن يدل فقط على الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أيضًا علامة على الأمراض المزمنة مثل داء السكري أو التهاب الجيوب الأنفية، […]

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