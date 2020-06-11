انتشال جثة شاب غرق قبل خمسة أيام في أحد سدود كركوك

2020/06/11 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، في كركوك، الخميس (11 حزيران 2020)، بأن القوات الأمنية انشلت جثة شاب قضى غرقاً في أحد سدود المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية انتشلت جثة شاب كان قد غرق قبل خمسة أيام بسد خاصة جاي، في محافظة كركوك"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو خلية الازمة، ومدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الخميس (11 حزيران 2020)، أن ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا قد يدفعنا لعودة قرار الحظر الشامل في عموم البلاد.

وقال الحلفي لـ(بغداد اليوم)، إنه

بغداد اليوم- كربلاء

حذرت دائرة صحة كربلاء، الخميس (11 حزيران 2020)، من المسابح المفتوحة، خلال الحظر الصحي المفروض على المحافظة بسبب فيروس كورونا، فيما توعدت أصحابها بالمساءلة القانونية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ظل

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، عن إحالته الى التقاعد، وإنهاء تكليفه برئاسة الديوان، وذلك بعد خمس سنوات من تسلمه المنصب.

ووجه الموسوي رسالة إلى المرجع الديني، علي السيستاني، جاء فيها: "بعد مرور أكثر من 5 سنوات

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