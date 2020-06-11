بالوثائق.. بغداد اليوم تنشر مقترح قانون دعم الملاكات الصحية لمواجهة كورونا

2020/06/11 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، الخميس (11 حزيران 2020)، اكمال مسودة قانون دعم ملاكات الجيش الابيض وخط الصد الاول من منتسبي وزارة الصحة.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القانون يعتبر جميع الوفيات من خط الصد الاول الكوادر الطبية والصحية شهداء بصورة رسمية مع معاملة عوائلهم كعوائل شهداء بكافة الحقوق والامتيازات".

واضاف البيان "ذلك جاء تقديرا وعرفانا بتضحياتهم وجهودهم لحماية ابناء شعبنا من وباء فايرس كورونا".

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت الولايات المتحدة الامريكية، الخميس (11 حزيران 2020)، مسودة اجندة الحوار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن والذي مقرر عقده عبد الدائرة التلفزيونية مساء اليوم.

وتضمنت الاجندة فقرات الحوار التي ستنطلق في الساعة التاسعةمساء&nb

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن ائتلاف النصر، فالح الزيادي، الخميس (11 حزيران 2020)، أن أية اتفاقية تعقد ما بين العراق والولايات المتحدة الامريكية تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب.





وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء

بغداد اليوم- خاص

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط، الخميس (11 نيسان 2020)، إن قصف المنطقة الخضراء، والمنطقة القريبة من السفارة الامريكية فيها، عشية الحوار الستراتيجي بين العراق وأمريكا، ربما تكون "رسالة" الى واشنطن.

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