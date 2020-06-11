العراق: الناطق باسم الكاظمي يعلن القبض على مجرم خطير

2020/06/11 | 15:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تفاصيل القاء القبض على مايسمى بـ"الجريذي"، موضحا أن الاخير اعترف ب...

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