بطل اسيا 2007 يفكر بالتراجع عن قرار الاعتزال

2020/06/11 | 15:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_أين]يفكر النجم الدولي السابق، علي حسين رحيمة، بالتراجع عن قرار الاعتزال والعودة للعب مجدداً.

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