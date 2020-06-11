2020/06/11 | 15:47 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]وصف عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي، الخميس، حكومة مصطفى الكاظمي بـ “الفاشلة”، نتيجة اعتمداها على الاقتراض الخارجي لتغطية عجز موازنة 2020، معتبرا هذا التوجه “مؤامرة” لإفلاس العراق.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الاقتراض الخارجي “مؤامرة” لإفلاس العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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