نائب: الاقتراض الخارجي “مؤامرة” لإفلاس العراق

2020/06/11 | 15:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وصف عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي، الخميس، حكومة مصطفى الكاظمي بـ “الفاشلة”، نتيجة اعتمداها على الاقتراض الخارجي لتغطية عجز موازنة 2020، معتبرا هذا التوجه “مؤامرة” لإفلاس العراق.

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