رئيس ديوان الوقف الشيعي يقدم طلبا للسيستاني بإحالته إلى التقاعد

2020/06/11 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أظهرت وثائق تقديم رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، طلبا إلى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني يتضمن إحالته الى التقاعد، وإنهاء تكليفه برئاسة الديوان، وذلك بعد خمس سنوات من تسلمه المنصب.يأتي ذلك بعد أن طالب عضو مجلس النواب النائب جمالالمحمداوي يوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفىالكاظمي بيان أسباب عدم إحالة رئيس ديوان […]

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