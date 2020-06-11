السليمانية تحذر السكان من ”تهديد جدي على الحياة والمعيشة“

2020/06/11 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، اجتماعا باشراف المحافظ هفال ابو بكر.

وذكر بيان للمحافظة أن الاجتماع بحث كيفية مواجهة المرحلة التي وصفتها بالخطيرة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا على الاستمرار بتطبيق الاجراءات الوقائية والرقابية والتعاون ما بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

واشار البيان الى، انه تم اصدار عدد من التعليمات الخاصة بالوضع الحالي، مبينا ان اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في السليمانية تبلغ الجميع، في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية فانه سيكون هنالك تهديد جدي على الحياة ومعيشة المواطنين وسيتسبب بارتفاع حصيلة الوفياة.

ومنذ تفشي الفيروس في آذار مارس الماضي في إقليم كوردستان، سجلت السليمانية، ١٠٣٦ إصابة، وشفي ٢٤٦ مريضاً، و٣١ حالة وفاة.

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