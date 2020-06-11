الرئيس السوري يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين بديلًا له

2020/06/11 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعفى رئيس النظام السوري بشار الأسد رئيس الحكومة، عماد خميس، من منصبه.وبحسب المرسوم رقم 143 نشرته صفحة “رئاسة الجمهورية السورية” اليوم، الخميس 11 من حزيران، يقضي “بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه”.وكلف الأسد رئيس اللجنة الوزارية ووزير الموارد المائية، حسين عرنوس، بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.ويأتي الإعفاء في ظل أزمة اقتصادية تعصف بحكومة النظام السوري، جراء تدهور سعر صرف الليرة ووصولها إلى مستويات قياسية.والمهندس خميس، حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية عام 1984، ثم درجة الماجستير في مجال الطاقة من جامعة دمشق، من مواليد محافظة ريف دمشق، بتاريخ، 1 آب 1961، وهو عضو عامل في “حزب البعث”.وتسلم خميس رئاسة الحكومة رئاسة الحكومة في حزيران 2016، بعد استلامه منصب وزارة الكهرباء عام 2011.كما تسلم قبل 2011 مديرًا عامًا للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، ثم مديرًا عامًا للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، إلّا أن خبرته الواسعة في مجال عمله لم تسعف واقع الكهرباء في سوريا، في ظلّ تدهور إمكانيات النظام الاقتصادية، التي تأثّرت بشكل كبير بتراجع الإنتاج النفطي في البلاد.

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