يار الله يوجه قيادة عمليات سامراء بتكثيف الجهد الاستخباراتي ضد داعش

2020/06/11 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه رئيس اركان الجيش عبد الأمير يار الله، اليوم الخميس، قيادة عمليات سامراء بتكثيف الجهد الاستخباراتي ضد تنظيم داعش الإرهابي.وذكر بيان عن مكتب يار الله تلقته "كلكامش برس" ان "رئيس اركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، تفقد اليوم، قيادة عمليات سامراء يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط الركن، للوقوف والاطلاع على اخر المستجدات الامنية في قاطع المسؤولية".وأضاف أن "رئيس الأركان، عقد فور وصوله اجتماعا ضم قائد العمليات وضباط هيئة ركن القيادة وممثلي الاجهزة الأمنية، حيث قدم قائد العمليات ايجازا مفصلا حول الاجراءات التي اتخذتها قيادة عمليات سامراء في اعادة انفتاح القطعات وتوزيع السيطرات وتكثيف عمليات الدهم والتفتيش".وتابع "بعد الاستماع، وجه رئيس الاركان قادة الاجهزة العسكرية والامنية بضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر، وتحصين الابراج وتزويدها بالكاميرات".واكد يار الله وفقاً للبيان، على "الاستمرار بنفس النهج والهمة ومواصلة العمل التعرضي ضد فلول الارهاب وتكثيف الجهد الاستخباراتي من خلال التعامل بكل سرعة ودقة مع المعلومات الأمنية، بالإضافة الى تحديث الخطط باستمرار وفق التحديات التي تواجه قاطع المسؤولية".

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