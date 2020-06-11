2020/06/11 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد المطالبات باستقالته ..محافظ النجف يدعو الى تشكيل هيئة حكماء للحوار والمشاركة في صياغة وصناعة القرارات في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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