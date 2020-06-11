الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية مشتركة في ناظم الثرثار

2020/06/11 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفذت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية أمنية مشتركة في ناظم الثرثار والمناطق المجاورة له في محافظة الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “قوة من الحشد الشعبي خرجت، اليوم، بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي الى ناظم الثرثار والمناطق المجاورة له”.واضاف، ان “ذلك يأتي لغرض البحث والتفتيش وتأمين […]

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