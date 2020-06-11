محافظة عراقية تسجل ٢٣٣ إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/06/11 | 16:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي فيروس كورونا كوفيد–١٩.وذكر بيان للدائرة وتلقته ( المستقلة)..اليوم الخميس ، أن الإصابات المشخصة لهذا اليوم بلغت 233 إصابة موجبة بفيروس كورونا.وأوضح أن “عدد الإصابات التراكمي وصل إلى 765، وحالات الشفاء التراكمي 109، فيما بلغ عدد الوفيات […]

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