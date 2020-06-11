دراسة تكشف نتيجة قد تكون طوق نجاة أمام فيروس كورونا

2020/06/11 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فيما تم وصفه بالنتيجة الإيجابية التي قد تبدد مخاوف الكثيرين من الأطباء والمرضى بفيروس كورونا، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تشارك مريضين بـ”كوفيد-19″ جهاز تنفس واحد لمدة قد تصل إلى يومين يكون آمنا.ووفقا لما نشرته وكالة “رويترز”، تأتي الدراسة كطوق نجاة للمستشفيات التي تجد صعوبة في التعامل مع الزيادة في أعداد من […]

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