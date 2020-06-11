2020/06/11 | 16:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تجتمع بالهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لإلزامها بالواجبات المكلفة بها من فيفا وبالتوقيتات المحددة

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