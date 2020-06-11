وزير الخارجية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

2020/06/11 | 16:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، دعوة رسمية لزيارة روسيا، مؤكداً على أهمّية التنسيق العراقيّ-الروسيّ ضمن (أوبك+).

وذكر بيان لمكتب وزير الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسين التقى مع سفير روسيا الاتحاديّة لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، وسلّم السفير برقية تهنئة مُوجّهة إلى الوزير من نظيره الروسيّ سيرغي لافروف بمناسبة تسنّمه مهامّ عمله وزيراً للخارجيّة، متمنياً له التوفيق والنجاح".

وأضاف أن "الجانبين استعرضا آفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصاديّة والعلميّة".

وأعرب الوزير العراقي عن أمله بـ"تحقيق لقاء قريب في موسكو؛ لمناقشة مُختلِف الموضوعات التي تهمّ البلدين، وبالأخص التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ، مُشِيراً إلى أنّ "من أولويّات الحكومة الحالية هو إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ، علاوة على أهمية التنسيق بين روسيا والعراق وبقية الدول المُصدِّرة للنفط ضمن صيغة (أوبك+)".

وأكّد حسين "استعداد وزارة الخارجية لتذليل أيّ مُعوّقات تُواجه عمل السفارة الروسيّة؛ في إطار تعزيز العلاقات التاريخيّة بين البلدين".

من جهته أشاد السفير الروسيّ بـ"المُستوى العالي بالتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل الشركات الروسيّة لبناء وتطوير البنى التحتية العراقيّة في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلميّ والفنّي".

وعبّر عن "أمله في عقد الدورة التاسعة للجنة المُشترَكة في موسكو نهاية عام 2020 بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا، ووجّه الدعوة للوزير حسين بوصفه رئيس الجانب العراقيّ في هذه اللجنة لزيارة موسكو ولقاء نظيره لافررف".

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