فرقة المغاوير الـ 19: العثور على كدس عتاد ومادة السي فور في جرف النصر

2020/06/11 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت فرقة المغاوير التاسعة عشرة، اليوم الخميس، العثور على كدس عتاد ومادة السي فور 3 كيلو في جرف النصر.وقالت الفرقة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “قيادة فرقة المغاوير التاسعة عشرة وبإشراف قائد الفرقة اللواء الركن جواد عباس الطائي نفذت واجباً للبحث والتفتيش في منطقة جرف النصر والمناطق المحيطة بها من […]

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