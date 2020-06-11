خلية الازمة في النجف تقرر فرض حظر جزئي للتجوال

2020/06/11 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اعلنت خلية الازمة في النجف، الخميس، فرض حظر تجوال جزئي في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان انه &...





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