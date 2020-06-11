بشار الأسد يعفي رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من منصبه

2020/06/11 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوما يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خم...





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