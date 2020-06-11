تقليل عدد القوات الاجنبية في العراق او طردها؟

2020/06/11 | 16:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر واعرابه

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