2020/06/11 | 16:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدنمارك ترسل قوات إضافية الى العراق

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