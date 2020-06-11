بعد تسجيل إصابة.. مخاوف من انتشار “كورونا” في مخيمات النازحين بالعراق

2020/06/11 | 16:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكد عضو مفوضية #حقوق_الإنسان في #العراق فاضل الغراوي، أن الفرق الطبية في البلاد شخّصت حالة إصابة سيدة مسنّة بفيروس “#كورونا” في مخيم “آشتي” المخصص لنازحي محافظة #صلاح_الدين في مدينة #السليمانية.وقال الغراوي في تصريحٍ…

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