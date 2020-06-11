الإدارة الذاتية تحدد سعر كيلو القمح بـ 17 سنت من الدولار

2020/06/11 | 16:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية “سلمان بارودو” لموقع “الحل نت”، أن «#الإدارة_الذاتية، ارتأت أخيراً وتم تحديد تسعيرة شراء محصول #القمح لهذا العام بما يعادل 17 سنت للدولار الأمريكي».وأضاف بارودو، «أن…

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