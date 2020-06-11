الحزب الحاكم ينتزع موافقة البرلمان التركي على قانون “مليشيات الشوارع” المثير للجدل

2020/06/11 | 16:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع حزب العدالة والتنمية الحاكم في #تركيا، تمرير مشروع قانون “حرّاس الأحياء” الذي يمنح مجموعات أهلية مسلحة صلاحيات واسعة، عارضها العدد من السياسيين الأتراك وبرلمانيين مناهضين لسياسة الرئيس “رجب الطيب أردوغان.وتمكن الحزب الحاكم من…

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