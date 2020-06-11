الرئيس السوري يقيل رئيس الوزراء عماد خميس

2020/06/11 | 16:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما يوم الخميس بإعفاء رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه الذي يشغله منذ عام 2016.وكلف الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء.ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببا لهذه الخطوة المفاجئة، لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة حيث انخفضت قيمة […]

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