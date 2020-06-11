طوكيو تسمح لجميع الشركات بالعودة للعمل بدءاً من 19 حزيران

2020/06/11 | 16:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قالت صحيفة نيكي اليابانية يوم الخميس إن العاصمة طوكيو تعتزم السماح لجميع الشركات بالعودة للعمل اعتبارا من 19 حزيران وإلغاء طلبات الإغلاق التي أصدرتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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