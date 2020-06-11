العراق وتونس يبحثان مشروع المنح الدراسية المتبادلة

2020/06/11 | 16:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_أين] بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، مع السفير التونسي في بغداد إبراهيم الرزقي تفعيل مشروع المنح الدراسية المتبادلة.

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