2020/06/11 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوما يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه وتعيين حسين عرنوس خلفا له.وجاء في بيان الرئاسة السورية، “الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه وتكليف السيد المهندس حسين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس السوري بشار الأسد يعفي رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس السوري بشار الأسد يعفي رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).