عاملة فلبينية تطعن طفلين سعوديين

2020/06/11 | 16:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أقدمت عاملة منزل فلبينية على توجيه عدة طعنات لطفلين أثناء وجودهما في منزلهما بمحافظة الخفجي بالسعودية، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء.وذكرت الجهات الأمنية، أن “الحادث وقع مساء الأربعاء في محافظة الخفجي، وأن بلاغا وصلها عن قيام خادمة بطعنات عدة لطفلين سعوديين، ومحاولة قتلهما” بحسب مانقلت صحيفة “سبق” المحلية.وأضافت: “حاولت المرأة […]

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