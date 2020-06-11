الرئاسة السورية تقيل رئيس الحكومة “عماد خميس”..هل تنجح بامتصاص غضب الشارع؟

2020/06/11 | 16:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس السوري “بشار الأسد” المهندس “عماد خميس” من منصبه كرئيس للوزراء، وعيّن عوضاً عنه وزير الموارد المالية “حسين عرنوس”.وجاء قرار إقالة “خميس” في مرسوم رئاسي، تحت رقم 143 للعام 2020ـ القاضي بإعفاء رئيس…

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